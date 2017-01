देखिए क्या हुआ जब प्रेग्नेंट महिला ने जू में दिखाया अपना बेबी बंप

जानवरों में भी ममता और भावनाएं होती हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो जरा इस वीडियो को देखें, जहां महिला के बेबी बंप को देखकर एक वनमानुष के आंखों में आंसू छलक उठे।

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 15:35 [IST]

Orangutan becomes emotional when pregnant woman shows him her baby bump – Watch incredible video.