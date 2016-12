हाथ से फिसला बारबेल और हो गई वेट लिफ्टर की मौत

हाथ से बारबेल फिसलने की वजह से 320 पौंड का वजन वेट लिफ्टर की गर्दन पर गिर गया, जिसकी बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 15:55 [IST]

English summary

Weightlifter Dies After 315-Pound Barbell Slips From His Hand And Crushes His Neck.