गर्लफ्रेंड ने दिया धोखा तो जबरन मुंडवा दिया सिर, Video वायरल

गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया तो प्रेमी ने जबरन उसके बाल मुंडवा दिए और वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया।

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 15:41 [IST]

English summary

The poor girl is forced to squat while a man takes a set of barber's clippers to her long hair - then they mockingly place clumps of hair on head like a wig.