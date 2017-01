हम्मा-हम्मा पर इंडियन क्लासिक का ये फ्यूजन आपने इससे पहले नहीं देखा होगा, देखें VIDEO

हम्मा-हम्मा के गाने पर किए गए इस क्लासिकल डांस को देखकर आप दंग रह जाएंगे। इस वीडियो को अब तक 12लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं।

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 20:58 [IST]

English summary

Choreographer Priya Kumar Varunesh, of Dance Indian Dance fame, paired up with Satvik Mahajan to create a Bharatnatyam, Bollywood and contemporary style-fused ‘Humma Humma’ version, and we LOVE it!