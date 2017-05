VIDEO:अचानक टूट गया पुल, रेलिंग के सहारे लटके रहे लोग

अचानक एक ओर से टूट गया पुल। रेलिंग के सहारे लटके रहे लोग। मुश्किल से बची लोगों की जान।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 18:47 [IST]

English summary

one hanging bridge tilted on one side, leaving tourist on top of it dangling by the edge who held the railing to be safe.