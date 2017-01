435 किलो का पाकिस्तानी हल्क हाथ से रोकता है ट्रैक्टर, खाता है 36 अंडे, देखें VIDEO

435 किलो का पाकिस्तानी हल्क आसानी से भारी-भरकम टैक्टर को उठा कर पटक देता है। उसके लिए कार को उठाकर फेंकना चुटकियों का काम है, देखिए हैरान कर देने वाला वीडिया।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 16, 2017, 16:01 [IST]

English summary

Remember the movie Hulk, where the superhero lifted people single handedly and stopped cars with his bare hands. These characteristics can be found in the Pakistan’s version of Hulk.