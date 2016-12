OMG! 12 फीट लंबे एनाकोंड के साथ फंस गया शख्स, 3 मिनट तक तैरता रहा शख्स

पानी के भीतर 12 फुट लंबा और 45 किलो के एनाकोंडा ने शख्स को पूरी तरह से जकड़ दिया और फिर जो हुआ वो हैरान करने वाला था।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 19:00 [IST]

English summary

Charles Wieand, a daredevil stuntman, swam underwater with a massive anaconda. What’s more, he also let the 12-foot-long reptile wrap itself around his torso.