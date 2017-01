मुंह से पकड़ना चाहता था बंदूक से निकली गोली, लेकिन हुई बड़ी चूक, देखें वीडियो

क्या हुआ जब जाने-माने मैजिशियन डेविड ब्लेन मुंह से पकड़ना चाहते थे बंदूक से निकली गोली, लेकिन हो गई बड़ी चूक।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 17:02 [IST]

English summary

Internationally famous magician David Blaine has always amazed the audience with his tricks. But rarely an act has tricked him.