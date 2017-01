Video: देखें कैसे भारी-भरकम अलमारी के नीचे दबे भाई को 2 साल के बच्चे ने बचाया

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक 2 साल का बच्चा अलमारी के नीचे फंसे अपने भाई को बचाता है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 17:19 [IST]

English summary

The incredible moment boy, two, shows fantastic strength and saves his twin brother from being crushed by a falling dresser.