कैटरीना के गाने पर लड़की का डांस देखने वालों के छूट गए पसीने, करोड़ों लोगों ने देखा वीडियो

इस लड़की ने कमली गाने पर किया ऐसा जबरदस्त डांस की कैटरीना कैफ भी हो जाएगी फेल।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 16:56 [IST]

English summary

Girl dance on Katrina Kaif's Kamali Song will melt your heart, Video goes viral on social media.