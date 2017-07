Video: हादसे के बाद सड़क पर दिखा ऐसा नजारा कि आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी

नई दिल्ली। सड़क हादसे का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है। मन ही मन हम कल्पना करने लगते हैं कि हादसे वाली जगह पर कितना भयानक मंडर होगा। सड़क हादसे का नाम सुनकर हम लोगों की चीखें, खून से लथपथ लोगों की कप्लना करने लगते हैं, लेकिन अमेरिका के ओरेगॉन राज्य में एक हाईवे पर जो हादसा हुआ उसे देखकर डर और खौफ नहीं बल्कि आपको घिन आ जाएगी।

दरअसल, ओरेगॉन में हाईवे 101 पर एक ट्रक दुर्घटना का शिकार हो गया। ट्रक हाईवे पर पलट गई। ट्रक के पलटने के बाद ट्रक में लदी जिंदा ईल मछलियों सड़क पर चारों ओर फैल गई। फिर क्या था। ईल मछलियों ने अपने शरीर से चिपचिपा द्रव निकालना शुरू कर दिया। पूरा हाईवे ईल मछलियों और इस चिपचिपे द्रव से भर गया, जो देखने में बेहद ही घिनौना लग रहा था।

'द ओरेगॉन लाइव' के अनुसार इस चिपचिपे द्रव के कारण सड़क पर 4 कारें आपस में टकरा गई। जिसके बाद मछलियों का ढेर सारा चिपचिपाद्रव ने कारों पर भी अपना कब्जा कर लिया। फायर ब्रिगेट की टीम को इसे सड़क से साफ करने में घंटों का वक्त लगा। ये तस्वीरें और वीडियो आपकी नींद उड़ा देंगे। ओरेगॉन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट कर काम के खत्म करने के बाद बताया कि रात को वे लोग कतई सो नहीं पाएंगे। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस नजारे की कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं।

We're signing off for the evening, but I doubt we'll sleep tonight because...#eels