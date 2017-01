Video: जब देखते ही देखते अजगर को निगल गया सांप , मिनटों में वायरल हुआ वीडियो

सांप को सांप से लड़ते देखा होगा। सांप के साथ नाचते देखा होगा, लेकिन क्या आपने एक सांप को दूसरे सांप को निगलते देखा हैं। देखिए हैरान करने वाला वीडियो...

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 17:08 [IST]

English summary

we cannot even begin to imagine how you’ll feel if you see a snake swallowing another of its kind.As unbelievable and terrifying as that sounds, it happened, and not only that – the whole thing was filmed and uploaded online for the rest of the world to see.