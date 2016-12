Video: बरातियों ने उतार दिए दुल्हन के कपड़े, तमाशबीन बनकर हंसते रहे लोग

चीन में प्रथा और रीति-रिवाज के नाम पर दुल्हनों के साथ छेड़खानी होती है। इसे लेकर एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें 7-8 लोग मिलकर दुल्हन के कपड़े उतारने की कोशिश करते हैं।

Wednesday, December 21, 2016, 18:50 [IST]

Shocking wedding footage shows bridesmaid being groped by SEVEN laughing guests while others watch and record the assault .