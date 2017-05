जब देर रात सुनसान सड़क पर अकेली खड़ी थी लड़की, देखिए लोगों ने दिए कैसे-कैसे ऑफर?

जब देर रात सुनसान सड़क पर अकेली दिखी लड़की तो लोगें ने उससे अजीब-अजीब सवाल पूछने शुरू कर दिए।

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 16:07 [IST]

English summary

A girl standing alone on the road in the night, only 20% were concerned about her safety whereas 80% approached her with wrong intentions.