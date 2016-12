फाइट से पहले महिला रेसलर को सबके सामने पूरे कपड़े उतारने पर किया गया मजबूर, देखें Video

फाइट से पहले महिला फाइटर को सबके सामने अपने पूरे कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया। पूरे कपड़े उतारकर उसका वजन लिया गया।

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 19:17 [IST]

English summary

The 22 year old didn’t seem to upset about taking off her clothes as she was protected from view by a sheet and she looked pleased to make the 116 pound mark after Waterson came in at 115.