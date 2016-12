Video: रस्सी इतनी लंबी कि बंजी जंपिंग के दौरान जमीन से टकरा कर मौत

बंजी जंपिंग के लिए जिस रस्सी का इस्तेमाल किया गया वो इतनी लंबी थी कि जंप के बाद शख्स का सिर जमीन से टकरा गया और उसकी मौत हो गई।

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 16:56 [IST]

English summary

Bungee jump horror in Brazil as father dives head-first into the ground and dies ‘because the rope was too long.