टीवी का रिमोट चुराने पर मिली 22 साल जेल की सजा

अमेरिका में एक शख्स को टीवी का रिमोट चुराने पर 22 साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने उसे यूनिवर्सल टीवी रिमोट चुराने के आरोप में 22 साल जेल की सजा सुनाई।

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 20:55 [IST]

English summary

A 35-year-old man has been jailed for 22 years by a US court for stealing a TV remote as he "repeatedly thumbed his nose at the law"