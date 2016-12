OMG! लड़के ने फूलों के बजाए नोटों के गुलदस्ते से किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज तो...

लड़के ने फूल के बजाए नोटों बने गुलदस्ते से लड़की को प्रपोज किया। उसके इस अंदाज को देखकर लड़की न नहीं कर पाई।

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 17:16 [IST]

Man Proposes Girlfriend With A Bouquet Made Of Currency in China.Girl impressed with this Unique way to propose Girlfriend .