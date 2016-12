देखिए क्या हुआ जब बिना बुलाए जन्मदिन में पहुंच गए लाखों लोग

बर्य़ डे मैसेज वायरल होने के बाद पार्टी में हजारों की तादात में लोग पहुंच गए। अफरा-तफरी का मौहाल हो गया। ये सब देखकर बर्थ डे गर्ल रोने लगी।

Mexican girl looks unimpressed as THOUSANDS hijack her party and cause chaos after her father's VERY awkward Facebook invitation went viral.