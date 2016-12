गंदी नजर से घूर रहा था शख्स, होटल मैनेजर ने महिला को बाहर निकाला

रेस्टोरेंट में बैठा शख्स उसे गंदी नजरों से घूर रहा था। महिला ने जब इसका विरोध किया तो उसका साथ देने के बजाए मैनेजर ने महिला को ही रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया।

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 16:16 [IST]

English summary

Restaurant manager in Kolkata forced to leave a women because a man is continuesly watching her in bad manner.