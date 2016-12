पाकिस्तानी दुल्हन और हिन्दुस्तानी दूल्हा: किसी फिल्म से कम नहीं है इनकी प्रेम कहानी

लड़की पाकिस्तानी और लड़का हिन्दुस्तानी। दोंगों के मजहब और मुल्क दोनों अलग-अलग। लेकिन 4 साल के इंतजार के बाद दोनों आखिरकार एक हो गए।

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 19:53 [IST]

Maneet from India and Huda from Pakistan fell in love four years back and their journey has been inspiring.