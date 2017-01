इस राजनेता के शवयात्रा में बजा पॉप म्यूजिक, 50 पोल डांसर्स ने लगाए ठुमके, देखें video

अपने लोकप्रिय राजनेता की मौत पर लोगों ने पोल डांसर्स को बुलाया और अंतिम यात्रा के दौरान 50 से अधिक पोल डांसर्स पॉप म्यूजिक पर डांस करती रही।

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 19:33 [IST]

English summary

50 scantily clad pole dancers gyrated atop a colorful convoy of jeeps with poles affixed to their roofs while loud pop music blared through the streets of the Chiayi county in Taiwan.