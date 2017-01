यहां व्हाट्सऐप की मदद से मर्दों के लिए खोजी जा रही है एक से अधिक बीवियां

सऊदी अरब में तलाकशुदा और विधवा महिलाओं के लिए व्हाट्सऐप की मदद से पतियों की तलाश की जा रही है।

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 21:24 [IST]

900 women have so far signed up on the group. These women said that they did not mind being the second, third or fourth wife of a man.