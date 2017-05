जानें बिहार में क्या है दूल्हों का रेट कार्ड, IAS को मुंहमांगी कीमत तो बैंकर को 30 लाख

बिहार में दूल्हें हुए महंगे, यहां शादी के लिए लड़कों की बोली लगती है। नौकरी और जाति के मुताबिर रेट तय किया जाता है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, May 1, 2017, 17:47 [IST]

English summary

Marriages may be made in heaven but grooms have always been on sale. And now their price tags have become bigger, bolder and flashier.