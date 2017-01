नशे में धुत कपल बर्गर किंग रेस्टोरेंट में हुए इंटीमेट, पुलिस के आते ही हुए फरार

मैनचेस्टर के बर्गर किंग आउटलेट मे एक कपल इंटीमेट की हालत में पाए गए। पुलिस के बुलाने पर हुए फरार।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 16:11 [IST]

English summary

A couple were caught in the middle of steamy intimate romp in a branch of Burger king outlet toilet.