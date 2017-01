पुलिस ने पूरी की 11 साल की बच्ची की ख्वाहिश, बनाया 1 दिन के लिए इंस्पेक्टर

11 साल की बच्ची की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पुलिसवालों ने उसे एक दिन के लिए पुलिस इंस्पेक्टर बना दिया।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 16, 2017, 21:45 [IST]

English summary

Raipur police’s sweet gesture for a little visually impaired girl on her birthday — makes her police officer for a day!