OMG! अजगर कर रहा था कुत्ते के बच्चों की रखवाली,जानें वजह

गुजरात में अजगर की ममता दिखी। कुएं में गिरे कुत्ते के बच्चों का खाने के बजाए वो चार दिनों तक उनकी रखवाली करता रहा।

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 17:11 [IST]

English summary

The puppies were found resting comfortably next to six-foot long snake before animal activists rescued the animals.