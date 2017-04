सुपरमार्केट ऑफ सेक्स, एक टायफून ने दी इसे नाम और शौहरत

हम आपको फिलिपिन के एक ऐसे ही शहर की कहानी बता रहे हैं जो रेडलाइड एरिया के लिए जाना जाता है। यहां फलती है कई लड़कियों की हाई प्रोफाइल जिंदगियां। वास्‍तविकता यह है कि यह दलदल से ज्‍यादा कुछ नहीं है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 14:31 [IST]

English summary

photos show life for displaced typhoon victims forced into the- ex trade