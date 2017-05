तीन लड़कियों की सेल्फी हो रही है वायरल, वजह जानकर खुश हो जाएंगे आप

काले रंग के बावजूद सोशल मीडिया पर वायरल हुई तीन लड़कियों की बेहद खूबसूरत तस्वीर।

इस फोटो को The Uncanny Truth Teller 2 नाम के फेसबुक पेज से शेयर किया गया है, जिसका कैप्शन लिखा गया है The Faces of India they won't show you। मतलब ये कि भारत का वो चेहरा जिसे लोग आपको दिखाना नहीं चाहेंगे। इस तस्वीर को लोग खूब शेयर कर रह हैं और फोटो अपलोड किए जाने के बाद से अब तक ये तस्वीरे 40 हजार से ज्यादा शेयर की जा चुकी है।

This photo of three beautiful women is going viral on social media for just the right reasons.