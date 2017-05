शादी के लिए हुई लिखित परीक्षा, जानें कौन हुआ पास और कौन फेल?

शादी के लिए लड़के ने लिया लड़की का लिखित टेस्ट, लेकिन खुद हो गया फेल।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 21:30 [IST]

English summary

Written test for marriage in Uttar Pradesh's Mainpuri. Girl Passed whereas Boy fail in this test.