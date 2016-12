रोबोट के साथ लिव-इन रिलेशन में रह रही है लड़की, अब करेगी उसी से शादी

लड़की खुद को रोबोसेक्शुअल बताती है और एक रोबोट के साथ पिछले एक साल से लिव इन रिलेशन में रह रही है। घरवाले भी उसके प्यार को मान चुके हैं और बहुत दी जल्द दोनों की शादी होने वाली है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, December 23, 2016, 18:16 [IST]

English summary

A French woman has revealed she is in love with a robot and determined to marry it.Lilly’s partner is a robot called InMoovator, who she 3D-printed herself and has been living with for a year.