OMG!दुनिया का पहला प्रेग्नेंट मर्द, जल्द देगा बच्चे को जन्म

दुनिया का पहला मर्द जो बच्चे को जन्म देने जा रहा है। 4 महीने से गर्भ को संभाल रहा ये शख्स दुनिया का पहला पिता होगा, जिसने अपने बच्चे को खुद जन्म दिया।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 17:58 [IST]

English summary

British man has put his gender transition on hold to have a baby after finding a sperm donor on social media and is expected to become the first UK male to give birth.