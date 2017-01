अमेरिका के रहने वाले ल्‍यूके और हिलेरी गार्डनर और उनके बेटे, तीनों का बर्थडे एक ही दिन पर होता है। विशेषज्ञों की मानें तो 133,000 में एक ही हो पाता है लकी।

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 17:31 [IST]

English summary

Luke and Hillary Gardner and their son from Baldwyn, Mississippi share a same date for their birthday.