खूबसूरत हसीना की खौफनाक सच्चाई: हत्या कर पीती थी खून, लाश से बुझाती थी जिस्म की भूख

यब खूबसूरत हसीना देखने में जितनी हसीन है उतनी ही खतरनाक। हत्या कर लोगों के खून से करती थी स्नान और लाश के साथ बनाती थी संबंध।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 15:47 [IST]

English summary

A glamorous Mexican hitwoman has confessed to having sex with headless bodies while drinking and bathing in their blood.