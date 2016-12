OMG! चीनी रिवाज, सरेआम ससुर करता है अपनी बहू के साथ लिप-लॉक

चीन में शर्त जीतने के लिए ससुरने सबके सामने अपनी नई नवेली बहू को किस किया। चीन में हुई इस घटना के बाद लोगों ससुर की निंदा कर रहे हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 17:19 [IST]

English summary

Chinese man snogs his son's bride during the young couple's wedding to win a £1,100 bet with a guest.