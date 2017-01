गुजरात के इस मंदिर में दान करने से जेल की सजा से बच सकते हैं आप

अगर आप मंदिर में दान करते हैं तो आप जेल जाने से बच सकते हैं। जी हां गुजरात हाईकोर्ट ने ऐसा ही एक अनोखा फैसला सुनाया, जिसमें 50 हजार दान कर शख्स जेल जाने से बच गया।

Story first published: Monday, January 2, 2017, 16:42 [IST]

In a curious case, the Gujarat high court (HC) had scrapped the jail term awarded to a businessman in south Gujarat on the condition that he contribute to a religious trust as penance.