ब्वॉयफ्रेंड चट कर गया चिप्स तो लड़की ने घोंप दिया चाकू

आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि लड़की ने अपने ब्वॉयफ्रेंड को सिर्फ इसलिए चाकू घोंप दिया, क्योंकि उसने उसकी फेवरेट चिप्स खा ली। हैरान कर देने वाली वारदात के बाद लड़की को जेल की सजा सुनाई गई।

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 16:27 [IST]

English summary

A WOMAN stabbed her boyfriend because he ate all the chips.Woman jailed for 26 weeks after this incident.