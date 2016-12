बिना सिर और आंख के जन्मीं बच्ची, मां-बाप से छोड़ा तो बौद्धभिक्षु ने दिया साथ

8 महीने की इस बच्ची का न तो सिर है और ना ही आंख। बच्ची के चेहरे पर मुंह तक नहीं। वो ना तो खा पाती है और ना ही पी दुध पी पाती है।थाईलैंड के बौद्धभिक्षुओं ने उसे अपनाया है।

Story first published: Sunday, December 25, 2016, 16:55 [IST]

English summary

A baby who was born blind and without a skull is being cared for by a kindly Buddhist monk over Christmas.