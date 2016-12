फिर वायरल हो रहा बाइक चोरी की कोशिश का ये वीडियो, आपने देखा क्या?

ये वीडियो 16 दिसंबर को सोशल मीडिया साइट पर शेयर किया गया। करीब तीन मिनट के इस सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स बाइक चोरी की कोशिश करता है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 14:46 [IST]

English summary

old video bike robbery has resurfaced currently top trending video on YouTube.