OMG! अब आप खरीद सकते हैं अपने लिए डिजिटल गर्लफ्रेंड

अब आप डिजिटल गर्लफ्रेंड खरीद सकते हैं, जो आपके साथ बात करेगी, आपको संदेश भेजेगी और आपके घरों की लाइटें भी जलाएगी, लेकिन इसके लिए आपको मोटी कीमत चुकानी होगी।

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 20:27 [IST]

English summary

Gatebox is a virtual companion able to perform automated tasks, such as turning electronics on and off or controlling other robotic cleaning devices. But the bizarre tech is also able to converse with its owner, both in person and via text.