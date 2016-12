दूर बैठे अपने पार्टनर को इस स्मार्टफोन के जरिए करें Kiss, जानें तरीका

अब आप अपने स्मार्टफोन के जरिए अपने पार्टनर को किस का अहसास करवा सकते हैं। किसेन्जर की मदद से आप खुद से दूर रहने वाले पार्टनर को भी अपने प्यार का अहसास करवा सकते हैं।

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 21:11 [IST]

English summary

You can now send a physical kiss to your long-distance lover over the internet, thanks to a new smartphone gadget developed by researchers.