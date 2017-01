नंगे होकर महिला ने चुराई पुलिस की कार, घंटों तक भगाने के बाद हुई गिरफ्तार

महिला की मदद करने आई पुलिस और खुद उसकी कार लेकर हो गई फरार। घंटों तक पीछा करने के बाद पकड़ पाई पुलिस।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 6, 2017, 16:40 [IST]

English summary

A naked woman has been accused of stealing a police car and leading the cops on a 100mph long chase before being brought under control by a ‘stun bag’, Arizona police have said.