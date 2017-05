जहरीले कोबरा को बोतल में बंद कर पहुंच गया अस्पताल, कहा-इसी ने मुझे डसा

सांप ने काटा तो बोतल में उसे बंद कर पहुंच गया अस्पताल। डॉक्टरों से कहा इसी सांप ने मुझे काटा।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, May 1, 2017, 22:05 [IST]

English summary

man took the cobra in a box and reached hospital after snake scold him.