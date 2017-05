पालतू कुत्ता बना 'हैवान', केयरटेकर को नोंच-नोंच कर खाता रहा और लोग तमाशा देखते रहे

पालतू कुत्ते ने दिखाई हैवानियत, शख्स को तब तक नोंचता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 15:15 [IST]

English summary

A caretaker of a farmhouse in Haryana’s Panipat district was recently killed by the 2nd most ferocious of dog breeds- the Rottweiler.