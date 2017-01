परिवार नियोजन के ऑपरेशन में काट दी महिला की आंत, 1 की मौत, 5 अस्पताल में भर्ती

परिवर निोजन के ऑपरेशन ने डॉक्टर ने फेलोपियन ट्यूब की जगह आंत काट दी। इसके बाद 1 महिला की मौत हो गई, जबकि 5 की हालत गंभीर बनी हुई है।

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 15:28 [IST]

English summary

A woman died and five others were undergoing treatment after alleged botched up family planning operations at a health camp near here, prompting authorities to order a probe.