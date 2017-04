स्लिम दिखने के लिए 6 महीनों से सिर्फ 3 चम्मच चावल खा रही है ये एक्ट्रेस

स्लिम दिखने के लिए ये एक्ट्रेस पिछले 6 महीनों से सिर्फ 3 चम्मच चावल खा रही है।

Story first published: Friday, April 28, 2017, 20:19 [IST]

English summary

Korean actress Lee Tae-Im confessed that she has only been eating three spoonful of rice everyday for the last six months.