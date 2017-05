क्या दिल के दौरे में है ब्लड ग्रुप का भी हाथ

अलग-अलग ब्लड ग्रुप में ख़ून जमाने वाले प्रोटीन का स्तर अलग-अलग होता है.

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, May 1, 2017, 9:30 [IST]

Is Blood group involved in heart attack?

Other articles published on May 1, 2017