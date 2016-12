OMG! बेड से लेकर ब्वॉयफ्रेंड तक शेयर करती है जुड़वा बहनें, अब उसी से करेंगी शादी

ऑस्ट्रेलिया की जुड़वा बहनें जो अब तक अपना ब्वॉयफ्रेंड शेयर करती आ रही थीं अब उसी से दोनों शादी करेंगी। दोनों एक ही मर्द के शादी कर एक बार में ही मां बनना चाहती हैं।

Friday, December 30, 2016, 17:44 [IST]

English summary

Identical twins, Anna and Lucy DeCinque, from Perth, released a new video.In the clip, they talked about their wish to marry their shared boyfriend.