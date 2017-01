OMG! दादी ने 6 साल की पोती पर चढ़ाई स्कूटी, CCTV में कैद हुआ खौफनाक वीडियो

इससे ज्यादा खौपनाक वीडियो आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। जहां एक दादी ने अपनी 6 साल की पोटी पर स्कूटी चढ़ा कर उसकी हड्डियां तोड़ दी।

Story first published: Friday, January 13, 2017, 21:22 [IST]

English summary

A 50-year-old woman from Yangjiang city in Guangdong province was accused of maltreating her six-year-old stepgranddaughter after she was caught on video running the front wheel of her motorcycle over the child’s feet.