OMG! व्हीलचेयर पर बैठी महिला को रेलवे ट्रैक पर धकेला, पत्थरों से कुलचकर मारने की कोशिश

व्हीलचेयर पर बैठी महिला की हत्या की कोशिश। शख्स ने रेलवे ट्रैक पर धकेल कर सिर को पत्थरों से कुचला। वीडियो को देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 20:39 [IST]

English summary

The unnamed 33-year-old has since been charged with attempted murder of the 72-year-old women after CCTV captured the full extent of the violent attack.